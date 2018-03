6 aprilie, zi normala de lucru la Serviciul Regim Permise Conducere si Inmatriculari

6 aprilie, zi normala de lucru la Serviciul Regim Permise Conducere si InmatriculariPentru a veni in sprijinul cetatenilor, la nivelul Prefecturii Judetului Suceava s-a decis ca ziua de 6 aprilie sa fie zi normala de lucru la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Decizia a fost luata avandu-se in vedere ca programarile pentru ziua respectiva s-au facut cu mult inainte de declararea acestei zile "zi libera in cadrul sarbatorilor legale". "La data mentionata, toate activitatile Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor - primire si eliberare documente, examinarea teoretica pentru obtinerea permisului de conducere, secretariat si relatiile cu publicul- se vor desfasura conform programului normal de lucru afisat pe site-ul Institutiei Prefectului. Ziua respectiva va fi recuperata de catre salariatii serviciului conform prevederilor legale", se arata intr-un comunicat al Prefecturii Suceava.