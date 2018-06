63 de furturi din genti si buzunare comise pe raza judetului Suceava, in primele cinci luni ale acestui an. Politistii suceveni desfasoara in perioada iunie-septembrie campania de prevenire "Turism in Siguranta". Campania se adreseaza deopotriva turistilor care se vor afla in perioada urmatoare pe raza judetului dar si sucevenilor care doresc sa calatoareasca in tara sau in strainatate. In cadrul campaniei vor fi derulate activitati de informare si responsabilizare a cetatenilor cu privire la adoptarea unui comportament preventiv in vederea reducerii riscului victimal dar si actiuni ale structurilor operative pentru identificarea si sanctionarea celor care incalca prevederile legale. Vor fi organizate actiuni in trafic pentru fluidizarea circulatiei rutiere si cresterea gradului de siguranta rutiera, actiuni pentru legalitatea actelor de comert, actiuni la unitatile de cazare, precum si in zonele turistice la operatorii economici si unitatile de alimentatie publica. Campania debuteaza cu o serie de activitati de prevenire a furturilor din genti si buzunare. In primele cinci luni ale acestui an, la nivelul judetului au fost sesizate 63 de astfel de fapte, cele mai multe - 48 in mediul urban si 15 in mediul rural."Din experienta anilor anteriori s-a constatat ca pe perioada verii astfel de fapte au un trend ascendent si prin prisma faptului ca sunt organizate o serie de evenimente publice sociale, artistice, culturale si sportive, atentia si vigilenta cetatenilor fiind mai usor de distras de catre infractori", a declarat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.

De altfel, in perioada iunie - august, la nivel european se desfasoara campania "Protect your pocket!", in contextul campionatului mondial de fotbal din Rusia. In acest contex, politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii - IPJ Suceava au intensificat activitatile pentru prevenirea furturilor din buzunare si genti, deruland actiuni de informare atat in mediul urban cat si in zona rurala.

Politistii isi propun sa informeze cetatenii cu privire la modalitatile de prevenire a furturilor din buzunare si prin intermediul a trei spoturi video animate, care vor fi transmise in vederea difuzarii, catre toate televiziunile locale, dar si catre centrele comerciale din Suceava.

"Campania promoveaza masurile elementare de autoprotectie care contribuie la cresterea gradului de constientizare a cetatenilor in privinta importantei adoptarii principalelor metode de protectie a bunurilor personale, ca modalitati eficiente de prevenire a furturilor.Politistii recomanda: daca in aglomeratie va simtiti inconjurati de persoane dubioase, incercati sa va schimbati locul; pozitionati geanta/poseta in fata dumneavoastra, iar daca e posibil, intre corp si un element fix in autovehicul; daca va asezati pe scaun, tineti bagajele in brate, in niciun caz spre exterior ori spre vecinul de scaun; nu purtati portofelul, banii ori telefonul mobil in buzunarul de la spatele pantalonilor; nu purtati bani sau alte valori in buzunarele laterale ale hainelor, paltoanelor sau gecilor, acestea fiind locurile cel mai des vizitate de catre hoti; daca sunteti obositi, evitati sa va asezati pe scaun, pentru a nu adormi; daca circulati la ore tarzii, cand sunt putini calatori, asezati-va cat mai aproape de conducatorul auto sau langa alti pasageri care va inspira incredere! Fiti cu un pas inaintea hotilor!", a completat Ionut Epureanu.