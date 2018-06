70 de politisti locali la datorie de Zilele Sucevei

In perioada manifestarilor dedicate "Zilelor Sucevei"( 22 - 24 Iunie), Politia Locala Suceava va actiona in locatiile unde se vor desfasura spectacole si procesiuni religioase. Astfel, vor fi instituite masuri privind asigurarea ordinii si sigurantei publice in zonele de responsabilitate, prevenirea faptelor antisociale, fluidizarii circulatiei rutiere si prevenirii blocarii traficului rutier in zonele aglomerate, ori parcarea autovehiculelor in locuri nepermise. Se va actiona pentru prevenirea si combaterea activitatii de comert ce se va desfasoara fara respectare legislatia in vigoare, iar in domeniul protectiei mediului, in atentia politistilor locali vor fi agentii economici si persoanele fizice care depoziteaza necontrolat si in alte locuri decat cele autorizate deseuri sau ambalaje. De asemenea, politistii locali vor participa direct la procesiunea inchinata Sf. "Ioan cel Nou" de la Suceava, totodata, fiind luate masuri de ordine si siguranta publica, de fluidizare a traficului rutier si pietonal in zona Manastirii "Sf Ioan", dar si pe traseul de desfasurare a procesiunii de insotire a moastelor, in colaborare cu Brigada Mobila de Jandarmi Bacau si Biroul Rutier al Politiei Municipiului."Conform planului de masuri in privinta mentinerii ordinii si sigurantei publice, efectivul stabilit in perioada desfasurarii evenimentelor dedicate "Zilelor Sucevei" este de aproximativ 70 de politisti locali din toate compartimentele functionale. Cetatenii sunt rugati, acolo unde semnaleaza evenimente sau fapte care intra sub incidenta legii, sa apeleze la politistii din teren, la Sectiile de Politie Locala sau la dispeceratul institutiei, la tel.0230/212192", a precizat Ovidiu Doroftei, sef Politia Locala Suceava.