756 de doze de vaccin antigripal, trimise la Suceava

Directia de Sanatate Publica(DSP) Suceava a primit 756 de doze de vaccin atigripal reprezentand o prima transa. Acestea sunt destinate urmatoarelor categorii de populatie: pacienti cu boli cronice spitalizati in unitatile medicale in scopul prevenirii infectiilor asociate asistentei medicale datorate contactarii infectiei prin gripa, pacienti cu afectiuni cronice din spitalele/sectiile de boli cronice, personalul medico-sanitar din sectiile de ATI si neonatologie si personalul medico-sanitar care activeaza in serviciul de ambulanta si face parte din echipajele de interventie de pe ambulante.

Dozele vor fi distribuite cu prioritate personalului medico-sanitar din sectoarele cu risc si Serviciului de Ambulanta Judetean Suceava. Incepand cu a doua jumatate a lunii noiembrie va fi livrata a doua si a treia transa de vaccin antigripal.Vaccinul urmeaza sa fie distribuit medicilor de familie din judetul Suceava.

"Dozele vor fi destinate urmatoarelor categorii de populatie: persoane cu varsta intre sase luni si 64 de ani cu afectiuni medicale cronice pulmonare, cardiovasculare, metabolice, renale, hepatice, neurologice, diabet zaharat, astm bronsic si persoanele cu infectie HIV, femeile gravide, personalul medico-sanitar si auxiliar din unitasile sanitare care prin natura activitatii vine in contact respirator cu pacientii sau cu asistatii, persoanele rezidente in institutii de asistenta sociala precum si persoanele care acorda asistenta medico-sociala si ingrijiri la domiciliul personelor cu risc crescut si persoanele cu varsta de 65 de ani si peste aceasta varsta", a precizat Catalina Zorescu, director executiv DSP Suceava.