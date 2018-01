79 de elevi in practica la Inspectoratul de Jandarmi Judetean Suceava FOTO

79 de elevi din cadrul Scolii Militare de Subofiteri Jandarmi "Petru Rares" Falticeni isi desfasoara stagiul de practica, in perioada 8 ianuarie - 8 mai, la Inspectoratul de Jandarmi Judetean Suceava. In perioada urmatoare, acestia vor executa misiuni si activitati de pregatire in cadrul programului de tutela profesionala, fiind indrumati de catre jandarmi cu experienta. Elevii vor urma un program de acomodare cu specificul unitatii si misiunile jandarmilor suceveni, ulterior fiind repartizati in cadrul structurilor care asigura paza si protectia institutionala la obiectivele aflate in responsabilitatea inspectoratului si in subunitatile de ordine si siguranta publica din localitatile Falticeni, Gura Humorului, Campulung Moldovenesc, Vatra Dornei si Radauti. "Principalele modalitati de pregatire sunt insusirea modului de actiune in cadrul elementelor de dispozitiv, participarea la toate misiunile, activitatile avand ca scop aprofundarea si consolidarea cunostintelor asimilate si perfectionarea deprinderilor practice.La sfarsitul perioadei de practica, elevii vor fi evaluati cu privire la intreaga activitate desfasurata impreuna cu jandarmii suceveni", a precizat Nicoleta Andronic, purtator de cuvant Inspectoratul de Jandarmi Judetean Suceava.