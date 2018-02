Politistii fac cercetari pentru identificarea conducatorului auto.

A dat cu masina peste o batrana si a parasit locul faptei. Vineri, in jurul orei 10.30, in timp ce se deplasa pe aleea care face legatura intre strada Universitatii si Aleea Saturn din municipiul Suceava, o localnica de 76 de ani a fost surprinsa si accidentata de un autoturism care efectua manevra de mers inapoi si al carui conducator auto, dupa impact, a parasit locul faptei. Victima a suferit leziuni, fiind transportata de o ruda la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia", cercetarile fiind continuate pentru stabilirea tuturor imprejurarilor comiterii faptei, identificarea autoturismului si a conducatorului auto implicat in accident.