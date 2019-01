Potrivit Directiei de Sanatate Publica(DSP) Suceava a fost confirmat primul caz de gripa in Suceava. Este vorba de un un pacient nevaccinat antigripal, cu afectiuni cronice asociate, internat in sectia de boli infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta "Sf. Ioan cel Nou" Suceava. Pacientul in varsta de 65 ani, din zona Gura Humorului se afla sub tratament cu medicamente antivirale. Potrivit reprezentantilor DSP Suceava evolutia acestuia este favorabila.

"La acest pacient s-a izolat un virus gripal de tip AH3. Recomandam populatiei in continuare vaccinarea, deoarece vaccinul ofera protectie corespunzatoare si impotriva imbolnavirii cu acest virus", a precizat dr.Liliana Gradinariu, director executiv DSP Suceava.

Directia de Sanatate Publica Judeteana Suceava a trimis recomandari specifice spitalelor inca de la inceputul lunii, ca urmare a informarii primite de la Centrul Regional de Sanatate Publica Iasi referitoare la detectia pe teritoriul Moldovei a virusurilor gripale: restrictionarea / interzicerea (dupa caz) a accesului vizitatorilor in sectoarele cu risc, interzicerea accesului vizitatorilor ce prezinta simptomatologie respiratorie, efectuarea zilnic, la intrarea in serviciu, a triajului epidemiologic al personalului in fiecare sectie / compartiment, efectuarea triajului epidemiologic al pacientilor la internare pentru evitarea constituirii unor situatii de risc epidemiologic, scoaterea temporara din sectorul de activitate a angajatilor depistati cu simptomatologie respiratorie, asigurarea in fiecare sectie/compartiment a echipamentului de protectie in cantitati suficiente, cu uitilizarea corecta a acestuia, conform protocoalelor existente, vaccinarea personalului nevaccinat, pentru cazurile suspecte / confirmate de gripa ce nu pot fi transferate in sectia de boli infectioase se vor institui masurile specifice de izolare, conform Ghidului de izolare al unitatii sanitare.