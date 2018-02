A fost limitat accesul in Spitalul Judetean Suceava din cauza virozelor respiratorii. Vizitele pe unele sectii, interzise

In sectiile cu risc, precum: A.T.I. Obstetrica Ginecologie, Neonatologie, Pediatrie, Chirurgie Infantila, Chirurgie Generala, Ortopedie, Oncologie, accesul vizitatorilor este interzis.

Accesul vizitatorilor in Spitalul Judetean Suceava a fost restrictionat la doua ore pe zi. Vizitele in unele sectii, considerate cu risc, au fost total interzize. Cresterea numarului de viroze respiratorii dar si a incidentei gripei, avand in vedere si rata scazuta de vaccinare in randul populatiilor cu risc crescut( copii si varstnici),a determinat conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Suceava sa limiteze accesul vizitatorilor la doua ore pe zi, incepand de marti, 6 februarie. Programul de vizite este urmatorul: de luni pana vineri: 15.00 -17.00, sambata si duminica: 13.00 -15.00. Totodata in urmatoarele sectii accesul este complet interzis: A.T.I. Obstetrica Ginecologie, Neonatologie, Pediatrie, Chirurgie Infantila, Chirurgie Generala, Ortopedie, Oncologie." Speram ca decizia noastra se va bucura de intelegerea dumneavoastra pentru evitarea riscului de imbolnavire al pacientilor internati", se precizeaza intr-un comunicat al SJU Suceava.