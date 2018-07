A fost remediata avaria de la magistrala de gaz Suceava - Radauti FOTO

Avaria de la Magistrala de gaz Suceava-Radauti a fost remediata, conducta de gaz fiind reparata si incarcata cu gaz natural. Conform informatiilor transmise de Transgaz, in dupa amiaza zilei de marti, 3 iulie, au fost finalizate sudurile de reintregire a tevii, iar conducta a inceput sa fie incarcata cu gaz natural, in regim normal. Au fost alimentati consumatorii casnici, industriali si institutiile publice. Pentru a se putea efectua reparatia conductei fisurate din cauza viiturii, cursul de apa subtraversat de conducta a fost deviat, iar conducta a fost ridicata pe un dig construit de-a lungul ei. A fost decupat apoi tronsonul defect si inlocuit cu teava noua, pe o lungime de 12 m. Conducta reparata a fost lansata in apa, fiind puse in functiune, la intreaga capacitate, SRM Egger si SRM Radauti. Pentru punerea in siguranta a conductei Suceava-Radauti si a preintampina producerea unor avarii, se vor realiza alte lucrari. Va fi executat un foraj orizontal dirijat pe 300 de metri, pe sub raul Suceava, prin tunelul de foraj va fi trasa o conducta noua, care va fi cuplata la conducta existenta, iar conducta veche din apa va fi scoasa din functiune.