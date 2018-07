A fost semnat contractul de finantare pentru reabilitarea cladirii Primariei Suceava FOTO

In cursul zilei de luni a fost semnat contractul de finatare pentru reabilitarea cladirii Primariei Suceava. "In prezenta domnului director general al ADR Nord-Est, Vasile Asandei, am semnat contractul de finantare pentru cresterea eficientei energetice a cladirii Primariei Municipiului Suceava", a precizat Lucian Harsovschi, viceprimarul Sucevei.

Valoarea totala a investitiei este de 7.453.513 lei inclusiv TVA din care 4.808.199 lei au fost alocati pentru constructii/montaj. Contributia municipiului Suceava este de 150.269,78 lei, ce reprezinta 2% din valoarea totala eligibila a proiectului. Durata de realizare a investitiei este de 24 luni.

Activitatile proiectului sunt: imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii(pereti exteriori, ferestre, tamplarie, planseu peste ultimul nivel, planseu peste subsol), sarpantelor si invelitoarelor, inclusiv masuri de consolidare a cladirii; reabilitarea si modernizarea instalatiilor pentru prepararea si transportul agentului termic pentru incalzire si a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare si climatizare, inclusiv sisteme de racire pasiva, precum si achizitionarea si instalarea echipamentelor aferente si racordarea la sistemele de incalzire centralizata, dupa caz; utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termica pentru incalzire si prepararea apei calde de consum; implementarea sistemelor de management energetic avand ca scop imbunatatirea eficientei energetice si monitorizarea consumurilor de energie(ex. achizitionarea si instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei electrice); inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata; orice alte activitati care conduc la indeplinirea realizarii obiectivelor proiectului (inlocuirea lifturilor, inlocuirea circuitelor electrice - scari, subsol, lucrari de demontare/montare a instalatiilor si echipamentelor montate, lucrari de reparatii la fatade etc.).