A furat masina unui amic si s-a rasturnat cu ea in drum. Este isprava unui tanar baut si fara permis de conducere

Baut si fara permis, un tanar a furat masina unui cunoscut si a plecat cu ea la plimbare. A avut insa ghinionul sa se rastoarne cu masina in drum si sa fie depistat de politisti. Este isprava unui tanar de 22 de ani, din judetul Neamt, care s-a rasturnat cu masina pe DN 15 C, in localitatea suceveana Boroaia. Un alt sofer a sunat la 112 pentru a anunta accidentul iar polititii au ajuns la fata locului. Langa vehicul a fost identificat Lucaci Ilie, care a relatat verbal ca el a condus masina, din directia Falticeni catre Targu Neamt, si, din cauza neatentiei, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, parasind partea carosabila. Fiindu-i solicitate documentele, acesta a prezentat cartea de identitate, relatand cu seninatate ca nu este posesor de permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule, aspect confirmat in urma verificarilor in bazele de date. Cu privire la autoturismul condus, Lucaci Ilie a relatat ca a sustras vehiculul din fata portii unui prieten din municipiul Targu Neamt, cu intentia de a se deplasa pana la Spataresti. Tanarul a declarat ca avea cheile de la masina la el intrucat cu o zi inainte s-a deplasat impreuna cu proprietarul in comuna Pipirig, judetul Neamt. Pentru ca Lucaci Ilie emana halena alcoolica, el a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 0,62 mg/l alcool pur in aerul expirat. Tanarul a fost condus la spital, unde i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Polititii suceveni au luat legatura cu cei din cadrul IPJ Neamt, care au precizat ca detinatorul autoturismului a sesizat prin SNUAU 112 furtul acestuia. Tanarul de 22 de ani s-a ales cu dosar penal privind infractiunile de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului, conducerea unui vehicul fara permis de conducere si furt.