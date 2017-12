A inceput actiunea Foc de artificii. Controale in piete, targuri si magazine la comerciantii de articole pirotehnice

A inceput actiunea "Foc de artificii". In perioada 21 noiembrie - 5 ianuarie politistii actioneaza, in toata tara, pentru prevenirea oricaror evenimente negative generate de nerespectarea legislatiei privind obiectele pirotehnice. Astfel, sub coordonarea Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul I.G.P.R., cu sprijinul Directiei de Ordine Publica din I.G.P.R., politistii vor efectua actiuni si controale, atat la societatile comerciale autorizate sa desfasoare operatiuni cu articole pirotehnice, cat si in zona pietelor, targurilor sau centrelor comerciale.Politia Romana reaminteste ca este interzisa detinerea, utilizarea si vanzarea catre publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2, 3 si 4, a articolelor pirotehnice de scena(T1 si T2) si a altor articole pirotehnice din categoria P2, din motive de ordine si siguranta publica, securitate si pentru protectia mediului.

Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea masurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor si a mediului.

Nu este permisa folosirea articolelor pirotehnice in urmatoarele situatii:

a) intre orele 24.00 si 06.00, cu exceptia evenimentelor de interes local, national sau international, in baza aprobarii autoritatilor locale;

b) la o distanta mai mica de 50 de metri de constructiile de locuinte cu pana la 4 niveluri si la mai putin de 100 de metri fata de cele cu peste 4 niveluri;

c) la o distanta mai mica de 500 de metri de instalatiile electrice de inalta tensiune, de locurile de depozitare si livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalatiile de gaze.

d) la o distanta mai mica decat cea prevazuta de reglementarile in vigoare pentru obiectivele chimice si petrochimice ori pentru alte obiective care prezinta pericol de incendiu sau explozie;

e) in locurile in care exista riscul producerii de alunecari de teren, avalanse sau caderi de pietre;

f) pe drumurile publice deschise circulaiei rutiere, pe aleile pietonale si in spatiile deschise cu aglomerari de persoane;

g) la o distanta mai mica de 500 de metri de paduri.

Totodata, in conformitate cu legislatia in vigoare, este permisa organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 si 4 numai in conditiile in care exista acordul primariei, al inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean si avizul inspectoratului judetean de politie pe a carui raza se executa jocurile respective.

Orice operatiune cu articole pirotehnice, efectuata fara drept, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

De asemenea, comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 si P1 catre persoane cu varsta sub limita prevazuta de lege, respectiv 18 ani, precum si comercializarea catre publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de catre pirotehnicieni, constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.