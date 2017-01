Un sofer a rupt cu masina un stalp de electricitate, la Gura Humorului, si a lasat fara curent peste 1500 de localnici

Echipele Delgaz Grid sunt in teren si preconizeaza ca reluarea alimentarii cu energie electrica se va face pana la ora 21.00.

A rupt un stalp de electricitate si a lasat fara curent peste 1500 de consumatori. Este isprava unui sofer din Gura Humorului, de 50 de ani, pe nume, Aslan Ion. Luni, in jurul orei 12.00, in Gura Humorului, la iesirea spre Manastirea Humorului, acesta a derapat cu masina si a intrat intr-un stalp electric, punandu-l pe acesta la pamant. In urma acestui eveniment rutier alimentarea cu energie electrica a fost intrerupta pentru 1575 de consumatori(22 posturi de transformare) dintr-o zona a localitatii Gura Humorului, precum si din localitatile Manastirea Humorului, Poiana Micului si Plesa."Echipele Delgaz Grid au demarat de urgenta lucrarile de inlocuire a stalpului avariat si estimam finalizarea acestora si reluarea alimentarii cu energie in zonele afectate in cursul acestei seri", se precizeaza intr-un comunicat transmis de Delgaz Grid.Soferul a declarat politistilor ca a derapat in incercarea de a evita un grup de copii.Din fericire, in urma impactului nimeni a fost ranit. Soferul a fost amendat cu 750 de lei pentru ca nu a adaptat viteza.