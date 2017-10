A sasea victima. Fiica de 10 ani a preotului Petru Gavril a murit vineri dupa amiaza la Terapie Intensiva

Medicii erau foarte rezervati in ce priveste sansele ei de supravietuire si spuneau ca fetita are leziuni incompatibile cu viata.

A sasea victima, in urma accidentului de sambata seara, de la Cornu Luncii. Fetita de 10 ani a preotului Petru Gavril, aflata in stare foarte grava la Terapie Intensiva, dupa ce a fost operata pe creier, a murit vineri dupa amiaza. Medicii erau foarte rezervati in ce priveste sansele ei de supravietuire si spuneau ca fetita are leziuni incompatibile cu viata. Fetita era de mai multe zile in moarte cerebrala, functiile vitale fiindu-i mentinute de aparate. Ei fac acum eforturi sa o tina in viata pe mama copilei, femeia de 35 de ani, a carei stare este de asemenea grava. Sotia preotului da insa semne ca isi revine. Medicii spun ca ea aude ce se vorbeste in jur si schiteaza miscari ale mainilor si picioarelor. Reamintim ca sambata seara masina in care se afla preotul impreuna cu sotia, cei patru copii (de 3,6,8 si 10 ani), sora si cumnatul sau, a fost lovita in plin de un autoturism care a intrat pe contrasens, in depasire. Patru oameni au murit pe loc in urma impactului extrem de violent, o a cincea persoana, un copil de 6 ani, a decedat la Spitalul Falticeni ulterior iar alte 4 au fost grav ranite, printre care si fetita care a decedat recent. Preotul Petru Gavril, 35 de ani, din satul Lamaseni, mergea cu familia si rudele in pelerinaj la moastele Sfintei Parascheva, la Iasi, pentru a se ruga dupa ce fiica sa de 6 ani avusese un vis straniu. La Cornu Luncii, un sofer de 42 de ani, despre care localnicii spun ca obisnuia sa urce baut la volan, a intrat aiurea pe contrasens, cu viteza de peste 100 de kilometri la ora si a spulberat masina condusa de preot, care in final a plonjat in sant. Preotul, sora lui, cumnatul dar si soferul care a provocat accidentul, au murit pe loc. Fetita de 6 ani a preotului a decedat ulterior la spital din cauza gravelor leziuni suferite.Dumnezeu sa ii odihneasca in pace!