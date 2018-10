A treia transa de vaccin antigripal a ajuns la Suceava

Directia de Sanatate Publica Suceava a primit in cursul zilei de miercuri a treia transa de vaccin antigripal, insumand un numar de 14.500 de doze de vaccin.

Toti medicii de familie din judet sunt chemati la sediul DSP Suceava sa ridice vaccinul antigripal. De asemenea, persoanele incadrate in grupele de risc sunt rugate sa se prezinte la medicul de familie in vederea administrarii acestui vaccin.

"Va reamintim grupele de risc: persoane cu varsta cuprinsa intre 6 luni-64 ani aflate in evidenta medicilor de familie cu afectiuni medicale cronice pulmonare, cardiovasculare, metabolice, renale, hepatice, neurologice, diabet zaharat, astm sau cu virusul imunodeficientei uman; gravide; persoane, adulti, copii, rezidente in institutii de ocrotire sociala precum si persoane care acorda asistenta medicala, sociala si ingrijiri la domiciliul persoanelor la risc inalt; toate persoanele cu varsta mai mare de 65 de ani", a precizat Catalina Zorescu, director DSP Suceava.