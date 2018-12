A zburat cu masina prin gardul unei case si a aterizat in curte in timp ce era urmarit de politisti

Incidentul s-a petrecut la Izvoarele Sucevei. Soferul fugar nu are permis si era baut.

Un individ a ajuns cu masina in curtea unei case, dupa ce a pus la pamant un gard de 4 metri lungime, in timp ce era urmarit de politisti. S-a intamplat la primele ore ale dimentii de sambata, la Izvoarele Sucevei. Politistii au vrut sa opreasca in trafic un autoturism de teren inmatriculat in Irlanda, insa soferul a apasat si mai tare pedala de acceleratie. Agentii au pornit in urmarirea vehicului, pe o distata de 4 kilometri. La un moment dat, soferul a virat brusc la stanga si a intrat pe drumul comunal care leaga Izvoarele Sucevei de Brodina de Sus. Din cauza vitezei el a pierdut controlul volanului si a intrat in curtea unei localnice, dupa ce a pus la pamant gardul locuintei. Politistii l-au identificat ulterior pe soferul fugar in persoana unui barbat de 36 de ani, din Moldova Sulita. Pe scaunul din dreata sa se afla concubina, o femeie de 26 de ani. Agentii au stabilit dupa ce au facut verificari in bazele de date ca barbatul nu are permis de conducere. El a marturisit ca a consumat alcool dar nu a vrut sa sufle in etilotest. A fost condus la spitalul din Campulung Moldovenesc, unde i s-au prelevat probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.Soferul fugar s-a ales cu dosar penal pentru ca s-a urcat baut lavolan si fara permis.