ANAF a declansat o ampla actiune de control la frontiera, in targuri, piete si oboare, pentru combaterea traficului de tigari

Incepand cu data de 5 februarie, Agentia Nationala de Administrare Fiscala(ANAF) a declansat "Operatiunea Scut 2017" prin intensificarea controalelor la frontiera, in trafic, dar si in piete, targuri si oboare, pentru combaterea traficului ilicit de tigarete la frontierele U.E. In acest sens, politisti de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de frontiera Suceava, echipe mobile si canine ale Directiei Generale a Vamilor din cadrul A.N.A.F si lucratori din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Suceava au desfasurat actiuni comune specifice in zona de responsabilitate a Politiei de Frontiera Suceava, in scopul prevenirii si combaterii contrabandei si traficului cu tigari la frontiera de nord a Romaniei.Actiunile s-au desfasurat pe raza localitatilor de frontiera: Radauti, Siret, Vicovu de de Sus, Brodina si Ulma, scopul fiind prevenirea si combaterea contrabandei si traficului ilegal cu tigari de provenienta extracomunitara si a altor produse accizabile, la frontiera de nord a Romaniei. In urma activtatilor desfasurate s-au confiscat bunuri accizabile in valoare de peste 5.500 lei, fiind aplicate noua sanctiuni contraventionale in valoare 61.300 lei.Totodata, urmare a actiunilor comune patru persoane, s-au ales cu lucrari penale pentru savirsirea infractiunii de contrabanda cu produse accizabile(tigarete si bauturi alcoolice). "Combaterea traficului ilicit cu tigarete reprezinta o prioritate a tuturor structurilor implicate in "Operatiunea Scut 2017", tinta fiind reducerea traficului ilicit cu tigarete pana la nivelul mediei din cadrul UE", a precizat Ilie Poroch-Seritan, purtator de cuvant al S.T.P.F. Suceava.