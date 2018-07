Societatea comerciala Linda Steel SRL are in vedere fabricarea de produse metalice din otel cu o calitate superioara, la preturi competitive de producator. Locatia sa este pe drumul national care duce spre Botosani, in apropierea Sucevei. Dezvoltarea sa este una fructuoasa, astfel ca in anul 2014 au fost lansate produse noi si cautate: plasa sudata pentru beton , sipca Omega pentru gard, plasa impletita zincata pentru imprejmuirea diverselor spatii.

Anul 2015 a insemnat lansarea unor alte produse precum panouri zincate pentru garduri dar acest an a fost important si pentru faptul ca firma a implementat un nou echipament complet pentru plasa sudata pentru beton .

Anul 2016 a fost un prilej de lansare pentru stalpii de gard STAR si stalpii de gard CLIP.

Toate produsele fabricate de catre aceasta companie sunt puse pe piata sub marca proprie, ARMURA, o marca inregistrata, de mare notorietate.

Urmatoarele categorii de produse fabricate din otel fac parte din portofoliul marcii ARMURA :

- plasa sudata pentru beton - o plasa fabricata din sarma profilata cu o utilizare mare in domeniul constructiilor.

- plasa impletita pentru gard cu un grad extins de adaptabilitate.

- panouri bordurate zincate pentru gard- utilizate pentru ingradirea terenurilor sau a constructiilor de orice tip.

- sipca metalica de gard Omega - realizata din otel zincat si prevopsit, cu grosimi diferite si o paleta bogata de culori.

- stalpi pentru gard Star si Clip;

- profile metalice pentru gips-carton - realizate din banda din otel zincat de cea mai buna calitate, cu rezistenta sporita in timp.

- profile C si Z pentru hale industriale - pot fi utilizate ca si grinzi usoare pentru acoperis.

Sloganul companiei este "Armura- inima constructiei tale". Pe baza acestuia ne putem da seama cat de importante pot fi produsele achizitionate pentru constructia ta. Putem spune ca satisfactia clientilor anteriori este cea mai buna carte de vizita pentru companie, acestia declarandu-se foarte multumiti de produsele achizitionate pentru constructia lor de la acest furnizor. Produsele sunt realizate doar din cele mai bune materiale de provenienta controlata, fiind in acelasi timp certificate CE. Compania ofera consultanta de specialitate clientilor sai care doresc asta, acest lucru ajutandu-i sa ia cele mai bune decizii in selectarea produselor potrivite pentru nevoia lor. Alte servicii binevenite oferite de catre Linda Steel SRL sunt reprezentate de transportul la domiciliu sau la locul dorit in functie de valoarea platita si garantia mare a produselor ce poate ajunge si pana la 10 ani.