Acccident rutier cu doua victime din cauza unui sofer care nu a acordat prioritate de trecere, la Calafindesti

Acccident rutier la Calafindesti din cauza unui sofer care nu a acordat prioritate de trecere. Marti, ora 15.20, in timp ce conducea autoturismul pe DC 39 din comuna Calafindesti, ajungand la intersectia cu DJ 209D, un barbat de 60 de ani, din localitate, nu a acordat prioritate de trecere autoturismului condus de un localnic de 45 de ani, intrand in coliziune cu acesta. In urma impactului, a rezultat ranirea usoara a unui barbat de 40 de ani din comuna Calafindesti, pasager in autoturismul condus de barbatul de 60 de ani si a unei adolescente de 16 ani, din aceeasi localitate, pasagera in celalalt autoturism. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ pentru barbatul de 45 de ani si de 0,07 mg/l alcool pur in aerul expirat pentru barbatul de 60 de ani, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.