Accident cauzat de o groapa din asfalt la iesire din Marginea

Accident cauzat de o groapa din asfalt. Duminica, ora 18.30, in timp ce conducea motocicleta pe DJ 209K, din directia Marginea catre comuna Volovat, un barbat de 60 de ani din municipiul Radauti, a intrat cu roata intr-o groapa, moment in care, a pierdut controlul asupra directiei de mers, s-a dezechilibrat si a cazut. In urma impactului cu solul, a rezultat ranirea usoara a conducatorului motocicletei si avarierea acesteia. Victima s-a deplasat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Barbatul de 60 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.