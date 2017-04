Accident cu 8 raniti, la Stroiesti. Una din masinile implicate in coliziune a luat foc si a ars ca o torta VIDEO

Cele doua masini s-au ciocnit dupa ce ce un sofer grabit a intrat aiurea in depasirea unei coloane.

Grav accident rutier, in prima zi de Paste, la Stroiesti, pe DN17. Doua masini, in care se aflau opt oameni, s-au ciocnit frontal iar una a luat foc si a ars ca o torta. Flacarile s-au extins rapid iar incendiul a crescut in amploare fiind stins pe pompierii de la ISU Suceava. Cei doi ocupanti ai masinii au reusit sa iasa la timp.Toate cele opt persoane aflate in masini au fost ranite si transportate la Spitalul Judetean Suceava, doua fiind in stare mai grava iar ceilalti avand leziuni minore. La fata locului au intervenit echipaje de la SMURD, modulul de Descarcerare al ISU Suceava dar si patru echipaje de la Serviciul de Ambulanta. Traficul a fost blocat pe un sens de mers iar participantii la trafic au trecut prin clipe de panica dupa ce una din masinile implicate in accident a luat foc iar flacarile erau inalte de cativa metri. Conform politistilor, accidentul s-a petrecut dupa ce un sofer grabit, care mai avea 5 persoane inghesuite in masina (sotia soferului, fiul de 5 ani,sora barbatului si alte doua persoane) a depasit o coloana de autoturisme, nu a mai avut timp sa intre pe sensul sau de mers si pe contrasens a lovit un vehicul care circula regulamentar si in care erau doua persoane.Politistii fac acum cercetari pentru a stabili circumstantele exacte ale producerii accidentului iar la spital soferului vinovat i s-au prelevat probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.