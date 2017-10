Accident cu doi morti si trei vehicule avariate dupa ce o autoutilitara a intrat intr-un tir, la Braiesti VEZI IMAGINI

Cei doi ocupanti ai autoutilitarei, doi barbati, de 40 si 50 de ani, ambii din Poaiana Stampei, au murit pe loc. La locul accidentului nu sunt urme de franare.

Teribil accident, pe DN 2E, drumul care leaga Gura Humorului de Falticeni, in localitatea Braiesti, joi seara. Doi oameni au murit si alti doi au fost raniti usor dupa ce o autoutilitara condusa de un sofer de 40 de ani, din Poiana Stampei, a intrat pe contrasens iar acolo a fost lovita in plin de un tir. In urma impactului, s-a produs o explozie la o roata a tirului iar acesta a lovit o alta masina pe contrasens iar apoi a plonjat in gardul unei case. Cei doi ocupanti ai autoutilitarei, doi barbati, de 40 si 50 de ani, ambii din Poaiana Stampei, au murit pe loc. Cadrele de la SMURD ajunse la fata locului nu au mai putut face nimic pentru cei doi. Alte doua persoane, soferul tirului si cel al masinii mici, au fost usor ranite si au suferit atacuri de panica. La fata locului nu existau urme de franare, soferul autoutilitarei intrand practic in tirul de pe contrasens fara sa isi dea seama. Martorii spun ca vehiculul mergea regulamentar pe drum cand, la un moment dat, pur si simplu a intrat pe contrasens in tir. Se ia in calcul fie ca soferul autoutilitarei cauta ceva prin masina, fie i s-a facut rau sau a adormit la volan. Ceilalti doi conducatori auto au fost verificati cu etilotestul, rezultatele fiind negative. Soferul tirului, un barbat de 50 de ani, din Arbore, era in stare de soc.