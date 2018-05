Cei dou conducatori auto au fost testi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Accident cu doua victime, dupa ce o soferita a intrat pe contrasens. Marti, in jurul orei 15.30, in timp ce conducea autoturismul pe podul ce traverseaza paraul Suha, pe DN 17, din orasul Frasin, o femeie de 36 de ani, din comuna Dorna Arini, a patruns pe sens opus si a intrat in coliziune frontala cu autoturismul condus regulamentar de un barbat de 24 de ani, din comuna Valea Moldovei.Din accident, a rezultat ranirea conducatorului auto de 24 de ani si a unui adolescent de 17 ani din comuna Valea Moldovei, pasager in autoturismul condus de acesta. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.