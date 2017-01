Tanarul de 22 de ani, din comuna Fundu Moldovei, s-a ales cu dosar penal.

Accident cu doua victime dupa ce un tanar s-a angajat intr-o depasire neregulamentara, la Campulung Moldovenesc. Duminica, in jurul orei 18.15, in timp ce conducea autoturismul, pe strada Calea Bucovinei din municipiul Campulung Moldovenesc, un tanar de 22 de ani, din comuna Fundu Moldovei, s-a angajat in depasirea autovehiculelor care circulau in fata sa, desi aceasta manevra era interzisa prin indicator rutier, ocazie cu care, pe fondul vizibilitații reduse ca urmare a ninsorii viscolite si a carosabilului acoperit cu zapada, a tamponat in partea din spate autoturismul condus de un barbat de 42 de ani, din judetul Neamt, angajat in efectuarea regulamentara a virajului la stanga, pentru a patrunde pe o strada si care, a fost proiectat in afara partii carosabile, intrand in coliziune cu un podet. Din accident, a rezultat ranirea usoara a conducatorului auto de 42 de ani si a sotiei acestuia, o femeie de 35 de ani, din aceeasi localitate, pasagera in autoturismul.Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.