Accident cu doua victime la Maritei. Un sofer a intrat cu masina intr-un copac. Joi, in jurul orei 21.30, un barbat de 31 de ani, din comuna Darmanesti, in timp ce conducea autoturismul, pe un drum comunal neclasificat, in interiorul localitatii Maritei din comuna Darmanesti, in zona unei curbe la stanga, a pierdut controlul asupra directie de mers si a intrat in coliziune frontala cu un copac. In urma accidentului rutier a rezultat vatamarea corporala a conducatorului auto si a unei pasagere de 24 de ani, din aceeasi localitate. Cei doi s-au deplasat la Spitalului Judetean Suceava cu un alt autovehicul. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ si i s-a prelevat o mostra biologica de sange pentru stabilirea alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de "vatamare corporala din culpa".