Accident cu o victima dupa ce un sofer nu s-a asigurat la schimbarea directiei de mers, la Scheia

In urma accidentului a fost ranita o tanara de 24 de ani din comuna Todiresti.

Accident cu o victima dupa ce un sofer nu s-a asigurat la schimbarea directiei de mers. Evenimentul rutier a avut loc pe raza comunei Scheia, marti dupa-amiaza. Un barbat de 50 de ani din judetul Valcea, a schimbat banda de mers fara sa se asigure corespunzator, moment in care, a intrat in coliziune laterala cu autoturismul condus de un barbat de 28 de ani din comuna Todiresti, pe care l-a proiectat intr-o autoutilitara stationata in afara partii carosabile.Din accident, a rezultat ranirea unei femei de 24 de ani din comuna Todiresti, pasagera in autoturismul condus regulamentar.Conducatorii auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politstii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.