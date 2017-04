Accident cu o victima la Dumbraveni. Un sofer a intrat cu masina intr-un tractor

Un baiat de 13 ani, din comuna Dumbraveni, pasager in tractor, a fost transportat la spital.

Accident cu o victima la Dumbraveni. Miercuri, ora 22.10, un tanar de 21 de ani, din comuna Dumbraveni, in timp ce conducea autoturismul, pe DN29, in afara localitatii de domiciliu, a observat in ultimul moment un tractor, care tracta o semanatoare cu o freza si rula in fata sa. Pentru a evita o coliziune fata-spate cu vehiculul respectiv, a efectuat brusc un viraj la stanga si a patruns pe sensul opus, iar cand a observat ca din contrasens circula un autoturism, a virat dreapta pentru a reintra pe sensul sau, moment in care a intrat in coliziune cu partea dreapta fata in roata stanga spate a tractorului. La volanul tractorului se afla un barbat, de 43 ani, din comuna Dumbraveni. In urma accidentului a rezultat vatamarea corporala a unui minor de 13 ani, din comuna Dumbraveni, pasager din tractor, care a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava. Atat conducatorul auto cat si conducatorul tractorului au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative si li s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de "vatamare corporala din culpa".