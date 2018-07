Accident cu sapte victime si patru autovehicule implicate la iesire din Falticeni spre Suceava VIDEO

Accidentul a fost provocat de un tanar de 23 de ani din municipiul Falticeni. Acesta a scapat portofelul pe podeaua masinii si s-a aplecat sa-l ridice, moment in care a pierdut controlul directiei de mers si a patruns pe contrasens.

Accident rutier cu sapte victime marti dimineata pe E 85, la iesire din municipiul Falticeni spre Suceava. In evenimentul rutier au fost implicate patru autovehicule: doua autoutilitare, un microbuz de transport persoane si un autoturism. In urma impactului cele doua autoutilitare si microbuzul s-au rasturnat, autoturismul Opel ramanand pe mijlocul carosabilului. In cele patru autovehicule se aflau 12 persoane. In urma accidentului au rezultat sapte victime. La fata locului au ajuns mai multe echipaje medicale care au preluat ranitii si i-au transportat la Spitalul Municipal Falticeni .O femeie insarcinata se afla printre cele sapte persoane care au fost ranite. In microbuz se aflau mai multe persoane care se intorceau de la munca din Portugalia si se indreptau spre Iasi. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri mai bine de o ora. In jurul orei 09.00, circulatia rutiera a fost reluata pe un fir de mers. Potrivit politistilor, un tanar de 23 de ani, din municipiul Falticeni, in timp ce conducea autoturismul marca Opel Astra, pe directia Falticeni catre Suceava, intr-o curba la dreapta, a patruns pe sensul opus de mers si a intrat in coliziune laterala cu autoutilitara marca Fiat care circula din sensul opus, dupa care, a continuat deplasarea pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu un microbuz de transport persoane marca Ford Tranzit care circula in spatele autoutilitarei Fiat. In urma coliziunii laterale, conducatorul autoutilitarei marca Fiat, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a patruns pe sensul opus de mers unde a intrat in coliziune frontala cu autoutilitara marca Mercedes Sprinter. Din primele cercetari a reiesit ca soferul de 23 de ani a scapat portofelul pe podeaua masinii si s-a aplecat sa-l ridice, moment in care a pierdut controlul directiei de mers si a patruns pe contrasens. Cei patru soferi au fost testat cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care toti au fost dusi la Spitalul Municipal Falticeni in vederea recoltarii de probe biologice de sange. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare corporala din culpa.