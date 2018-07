Accident cu trei raniti, din care unul incarcerat, la Gura Humorului FOTO

Accident grav, la Gura Humorului, marti dimineata, cu 3 raniti, pe bulevardul Bucovina. Unul din raniti a ramas incarcerat intre fiarele masinii. La fata locului au actionat cadre de la SMURD si de la Descarcerare. Ranitii au fost transportati de urgenta la spital. Unul dintre ei, spun medicii, este in stare mai grava. Accidentul s-a produs dupa ce doua vehicule, un camion si o camioneta, s-au ciocnit in trafic. Din cercetarile efcetuate de politisti, a reiesit ca o femeie de 51 de ani, Nastiuc Ileana, din Ostra, in timp ce conducea autoutilitara, marca VW LT46, pe banda a doua, avand directia de deplasare Frasin catre Suceava, din cauza conducerii imprudente, a acrosat cu roata stanga fata a autovehiculului refugiul pietonal amplasat pe axul drumului ce delimiteaza cele doua sensuri de mers, a pierdut controlul asupra directiei de mers, patrunzand pe contrasens, unde a intrat in coliziune frontala cu autoutilitara, marca MAN, condusa regulamentar de catre un sofer de 50 ani, din Suceava,care se deplasa din sens opus. Soferita, pasagerul din dreapta sa si celalat sofer au fost raniti, primii doi ramand internati in spital.Daca soferul camionului a putut fi verificat cu etilotestul si a rezultat ca nu era baut, femeia de la volanul camionetei nu a putut fi testata din cauza ca era in stare grava. Ei i s-au prelevat probe de sange pentru stabilirea alcoolemiei.