Accident cu trei victime din cauza unui sofer care a facut o depasire fara sa se asigure, la Udesti

Barbatul vinovat de producerea accidentului s-a ales cu dosar penal.

Accident cu trei victime din cauza unui sofer care a facut o depasire fara sa se asigure. Marti, ora 10.50, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 208A, in localitatea Udesti, un barbat de 68 de ani, din municipiul Suceava a efectuat manevra de depasire fara sa se asigure corespunzator, moment in care, a intrat in coliziune cu autoutilitara condusa in fata sa de un localnic de 52 de ani, care a efectuat virajul la stanga pentru a intra in curtea unei societati comerciale. In urma accidentului rutier, a rezultat ranirea usoara a unei tinere de 19 ani, din localitate, a unei femei de 62 de ani, din orasul Liteni si a unei femei de 63 de ani, din municipiul Suceava, pasagere in autoturismul condus de barbatul de 68 de ani, care au fost transportate cu ambulanta la spital, in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.