Accident cu trei victime dupa ce un tanar din Botosani s-a izbit cu autoutilitara intr-un copac, la Zvoristea

Accident cu trei victime la Zvoristea. In noaptea de luni spre marti, ora 03.30, in timp ce conducea autoutilitara pe DN 29A, la Zvoristea, un tanar de 26 de ani, din judetul Botosani, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a intrat in coliziune frontala cu un copac de pe marginea drumului public.In urma accidentului, a rezultat ranirea usoara a conducatorului auto si ranirea unei tinere de 25 de ani si a unei femei de 31 de ani, ambele din judetul Botosani, pasagere in autoutilitara. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.