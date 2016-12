Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.

Accident cu trei victime dupa ce un tanar din municipiul Radauti s-a angajat intr-o depasire neregulamentara. Joi, in jurul orei 13.00, in timp ce conducea autoutilitara pe DN 17A, in afara localitatii Horodnic de Sus, un tanar de 23 de ani, din municipiul Radauti, s-a angajat neregulamentar in depasirea unui autovehicul, in zona de actiune a indicatorului "Depasirea interzisa", incalcand marcajul longitudinal continuu, moment in care, a intrat in coliziune frontala cu autoturismul condus regulamentar din sens opus de un barbat de 38 de ani, din municipiul Radauti. Din accident, a rezultat ranirea usoara a celor doi conducatori auto, precum si a unei femei de 32 de ani, din municipiul Radauti, pasagera in autoturismul care circula regulamentar.

