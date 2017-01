Soferul care a provocat accidentul s-a ales cu dosar penal

Accident cu trei victime la Valea Putnei, din cauza vitezei. Sambata, ora 06.00, in timp ce conducea autovehiculul cu remorca pe DN 17, pe raza localitatii Valea Putnei, un barbat de 29 de ani, din Republica Moldova, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, carosabilul fiind acoperit partial cu polei, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu autoturismul condus regulamentar din sens opus de un barbat de 46 de ani, din municipiul Falticeni. In urma impactului, a rezultat ranirea usoara a conducatorului auto de 46 de ani, a unui barbat de 40 de ani si a unei minore de sase ani, ambii din Republica Moldova, pasageri in autoturismul condus de barbatul de 29 de ani. Conducatorul auto de 29 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, acestuia si celuilalt conducator auto de 46 de ani, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.