Accident cu un BMW din cauza vitezei. O tanara a fost ranita

Accident rutier pe DN 2, pe raza localitatii Cumparatura, duminica noapte. Un tanar de 24 de ani, din comuna Rasca, in timp ce conducea autoturismul marca BMW, pe fondul neadaptarii vitezei intr-o curba, a pierdut controlul asupra directiei de mers, s-a izbit lateral de un stalp de electricitate si de autoutilitara marca VW, care se afla parcata in zona. In urma impactului a rezultat vatamarea corporala a unei tinere de 21 de ani, pasagera in autoturismul BMW.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ si i-au fost recoltate mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.Tanarul s-a ales cu dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.