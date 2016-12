Accident cu un mort si doi raniti, la Bunesti, dupa ce un sofer a pierdut controlul volanului din cauza vitezei

Doua masini s-au ciocnit violent dupa ce un sofer de 41 de ani, din Suceava, a intrat pe contrasens. Ambele vehicule au plonjat in sant. La cateva ore, un batran de 80 de ani, ranit in accident, a murit la Spitalul Judetean Suceava.

Grav accident rutier, la Bunesti, pe DE 85, in a doua zi de Craciun, soldat cu un mort si doi raniti. Doua masini s-au ciocnit in trafic dupa ce un sofer a pierdut controlul volanului. Este vorba despre un sucevean de 41 de ani, pe nume Padurean Gica, care in timp ce conducea autoturismul marca Mercedes Benz, din directia Suceava catre Falticeni, din cauza faptului ca nu a adaptat viteza intr-o curba periculoasa la stanga a pierdut controlul autoturismului, a prins acostamentul din partea dreapta, a lovit glisiera din partea dreapta, fiind proiectat pe sensul opus de circulatie. Acolo masina suceveanului a fost lovita in partea din spate de un VW Passat, care circula regulamentar din directia Falticeni catre Suceava, fiind condus de catre Sandu George, de 40 ani, din municipiul Focsani. In urma impactului puternic, ambele autoturisme au fost proiectate in sant. In urma accidentului a rezultat vatamarea corporala a unei minore de 14 ani, din comuna Petricani, judetul Neamt, pasagera in auto Mercedes, a lui Oanea Dumitru, de 80 ani, din municipiul Falticeni, pasager din Mercedes si a lui Costea Camelia, de 60 ani, din municipiul Focsani, pasager al auto marca VW.Ambii conducatori auto implicati in accident au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 m g/L alcool pur in aerul expirat in ambele cazuri si li s-au recoltat probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Ranitii au fost transportati de echipaje SMURD la Spitalul Judetean Suceava. La cateva ore dupa internarea in spital Oanea Dumitru, de 80 ani, care a ajuns la spital cu ruptura de rinichi si multiple traumatisme si fracturi, a decedat. Pe numele soferului de 41 de ani s-a intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, cercetarile fiind continuate si cu privire la infractiunea de uciderea din culpa.