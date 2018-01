Accident cu un mort si un ranit, la Doroteia, din cauza unui sofer baut

VEZI FOTOGRAFII!

Accident grav, duminica la primele ore ale zilei, la Doroteia, produs de un sofer baut. Barbatul, pe nume Kurovschi Petrica, de 31 ani, din comuna Stulpicani, se intorcea acasa de la o cumatrie, impreuna cu sotia sa, cand, la un moment dat, intr-o curba, el a pierdut controlul volanului. Masina, care rula cu viteza, a iesit de pe soseau acoperita cu zapada, a lovit un stalp de iluminat public, si s-a rasturnat la zeci de metri distanta, in padure. In urma impactului extrem de violent, femeia de 30 de ani, Kurovschi Carmen Nicoleta, a murit iar soferul a fost ranit. El a primit ingrijiri medicale de urgenta de la un echipaj SMURD Gura Humorului dupa care a fost transportat la spital. Barbatul a fost verificat cu etilotestul, rezultand o alcoolemie de 0,54 miligrame alcool pur in aerul expirat. Acestuia i s-au prelevat probe de sange la spital. Soferul s-a ales cu dosar penal pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.