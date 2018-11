Accident de munca intr-o biserica din Falticeni. Un barbat a ajuns in stare grava la spital

Un barbat de 41 de ani, din judetul Botosani, a ajuns in stare grava la spital dupa ce a cazut de pe o schela, de la o inaltime de aproximativ cinci metri. Accidentul de munca a avut loc in Biserica Sf.Ilie, din municipiul Falticeni. Miercuri, M.D.V., administratorul unei firme de constructii, impreuna cu doi angajati efectuau lucrari de tencuiala in interiorul bisericii. La un moment dat, M.D.V a vrut sa traverseze de pe o schela pe alta pe o scandura de lemn, care era montata intre schele. Din cauza faptului ca scandura era veche si afectata de putregai aceasta s-a rupt si barbatul a cazut de la o inaltime de aproximativ cinci metri. Acesta a fost transportat la Spitalul Municipal Falticeni. De la Falticeni victima a fost transferata la Spitalul Judetean Suceava, unde a fost diagnosticata cu traumatism cranio-cerebral, traumatism coloana cervico-dorso-lombara, traumatism toraco-abdominal. Barbatul a ramas internat in unitatea medicala.

In acest caz au fost sesizati politistii dar si reprezentantii ITM Suceava. Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca.