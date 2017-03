Accident de munca la Stroiesti. Un muncitor a cazut de pe o schela improvizata intr-o bucata de metal

Politistii au intocmit in acest caz dosar penal sub aspectul savarsirii infractiiunilor de vatamare corporala din culpa si neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca.

Un muncitor a ajuns la spital dupa ce a cazut de pe o schela improvizata. Luni, in jurul orei 11.00, o echipa de muncitori lucra la constructia unui market, pe raza comunei Stroiesti. Lucrarile se desfasurau sub supravegherea sefului de echipa, un barbat de 45 ani, din comuna Ciprian Porumbescu. La un moment dat, un muncitor de 35 ani, tot din comuna Ciprian Porumbescu, care se afla in prima zi de munca, s-a urcat pe o schela de lemn improvizata, neancorata, cu o inaltime de 2,10 m, iar intr-un moment de neatentie, s-a dezechilibrat si a cazut de la inaltime pe pamant, unde se aflau mai multe bucati metalice printre care cuie, scoabe, coltari, intepandu-se in zona lombara. La fata locului s-a solicitat interventia unui echipaj medical. Echipajul SMURD i-a acordat victimei primul dupa care a transportat-o la sectia UPU a Spitalului Judetean Suceava. Barbatul a fost diagnosticat cu plaga intepata lombara dreapta si contuzie toraco-abdominala. Politistii si reprezentantii ITM au fost si ei sesizati in acest caz.Politistii au deschis in cauza un dosar de cercetare penala pentru vatamare corporala din culpa si neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca.