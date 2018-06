Accident de munca la o brutarie. O femeie a ajuns la spital

Accident de munca la o brutarie. O femeie de 46 de ani, din municipiul Suceava, a ajuns de urgenta la spital. Marti seara, in timp ce se afla la serviciu, femeia s-a deplasat la un utilaj, in vederea pregatirii aluatului pentru paini. La finalul procesului de divizare a aluatului, angajata a introdus mana dreapta in palnia utilajului cu intentia de a ridica surplusul de produs, moment in care si-a sectionat o falanga de la mana dreapta. Utilajul a fost scos din functiune si s-a solicitat sprijinul Serviciului de Ambulanta Suceava. Femeia a fost transportata la Spitalul de Urgenta Judetean Suceava cu diagnosticul "amputatie post traumatica falanga distala police drept". Politistii au fost sesizati in acest caz si au intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de "neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca" si "nerespectarea masurilor de legale de securitate si sanatate in munca".