Accident de munca pe soseaua de centura a municipiului Radauti

Un barbat de 54 de ani, din judetul Neamt, a ajuns la spital in urma unui accident de munca, care a avut loc pe soseaua de centura a municipiului Radauti. Incidentul s-a petrecut in cursul zilei de joi. La un moment dat, unul dintre utilajele pe care lucrau muncitorii s-a defectat. Barbatul care il conducea a ridicat cabina si a incercat sa desfaca cu cheia unul dintre furtunele care avea scurgeri de ulei. Furtunul, aflat sub presiune, a cedat din suruburile in care era prins, lovindu-l cu putere pe barbat in zona fetei.

Victima a fost transportata la Spitalul Municipal Radauti, unde i-au fost acordate ingrijiri medicale, fiind diagnosticata cu traumatism ocular, stare comatoasa. Reprezentantii firmei au anuntat politistii si ITM suceava despre producerea accidentului de munca. In cauza s-a intocmit dosar penal pentru comiterea infractiunilor de "nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca" si "vatamare corporala din culpa".