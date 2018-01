Accident din cauza vitezei. Un tanar a intrat cu masina in coltul unei case, la Milisauti FOTO

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care i s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.

Un tanar a pierdut controlul asupra directiei de mers, din cauza vitezei, si a intrat cu masina in coltul unei case. In noaptea de marti spre miercuri, in jurul orei 01:00, pe DN 2H, pe raza orasului Milisauti, un tanar, de 22 de ani, din comuna Bosanci, in timp ce conducea autoturismul, pe fondul neadaptarii vitezei in curba, a parasit partea carosabila spre dreapta, a patruns pe acostament, dupa care a acrosat coltul unui imobil. Din accident a rezultat vatamarea corporala usoara a conducatorului auto. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care i s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.