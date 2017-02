Accident dupa o depasire neregulamentara, la Boroaia

Soferul care a provocat accidentul era beat.

Accident dupa o depasire neregulamentara. Miercuri, in jurul orei 08.00, in timp ce conducea autoturismul pe DN 15C, pe raza comunei Boroaia, un barbat de 44 de ani, din judetul Neamt, s-a angajat in depasirea unei coloane de autovehicule, fara sa se asigure corespunzator, moment in care, a intrat in coliziune cu autoturismul condus regulamentar in aceeasi directie de o femeie de 35 de ani, din comuna Boroaia, care s-a angajat in efectuarea manevrei de viraj la stanga, pentru a intra pe podetul locuintei sale. Din accident, a rezultat ranirea usoara a unei femei de 73 de ani din judetul Neamt, pasagera in autoturismul condus de barbatul de 44 de ani. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ pentru femeia de 35 de ani si de 0,64 mg/l alcool pur in aerul expirat pentru barbatul de 44 de ani, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.