Accident grav de motocicleta la Milisauti, provocat de un tanar fara permis FOTO

Accident de motocicleta la Milisauti, provocat de un tanar fara permis. In noaptea de duminica spre luni, ora 00.50, in timp ce conducea motocicleta intr-o curba pe DN 2H, din orasul Milisauti, un tanar de 24 de ani din comuna Todiresti, a pierdut controlul asupra directiei de mers, s-a dezechilibrat si a cazut de pe motocicleta, atat el, cat si pasagerul de pe vehicul, un minor de 17 ani, din aceeasi localitate. In urma impactului, cei doi au suferit leziuni, fiind transportati cu ambulanta la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Cele doua victime nu au putut fi testate cu aparatul etilotest, motiv pentru care, la spital, li s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Intrucat existau suspiciuni cu privire la persoana care a condus motocicleta, politistii au efectuat verificari in bazele de date, ocazie cu care, au constatat faptul ca, nici unul dintre cei doi tineri, nu poseda permis de conducere. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" ce va fi solutionat procedural.