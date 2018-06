Accident grav in Pasul Tihuta. Soferul unui trailer a fost proiectat prin parbriz si prins sub roata autovehiculului FOTO

Accident grav in noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 02.00, pe D.N.17, in Pasul Tihuta, aproape de limita cu jutetul Suceava. Soferul unui trailer care transporta un utilaj, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a parasit partea carosabila, a ajuns la cca 50 m fata de drum pe un teren accidentat, oprindu-se intr-un adapost de animale. In urma impactului conducatorul auto a fost proiectat prin parbriz si prins sub roata autovehiculului. Echipajele de interventie au reusit extragerea victimei(barbat), in varsta de 47 de ani. Prima interventie a fost asigurata de pompierii din cadrul ISU Suceava - punct de lucru Poiana Stampei. Acestia s-au deplasat la fata locului cu un echipaj de descarcerare si un echipaj de prim ajutor SMURD. Cu ajutorul echipamentelor hidraulice, autovehiculul a fost stabilizat, au fost facute sapaturi in jurul rotii din dreapta, pentru a putea extrage victima, care prezenta un traumatism cranian si traumatisme la nivelul membrelor inferioare.La scurt timp, la fata locului au ajuns pompierii militari de la Garda de Interventie Prundu Birgaului si Detasamentul de Pompieri Bistrita si, impreuna, au reusit predarea victimei catre echipajul de terapie intensiva mobila SMURD. Barbatul a fost transportat la UPU Bistrita, pentru continuarea investigatiilor medicale.