Accident grav in localitatea Dealu Floreni. Un TIR si un autoturism au intrat in coliziune Galerie FOTO

Un barbat de 34 de ani a ramas incarcerat intre fiarele masinii.

Grav accident rutier luni dimineata, pe DN 17, in localitatea Dealu Floreni, comuna Dorna Candrenilor. Un barbat a fost grav ranit dupa ce un autotren si un autoturism au intrat in coliziune. Un sofer de 34 ani din judetul Bacau, in timp ce conducea autoturismul marca Renault, din directia Bistrita catre Vatra Dornei, intr-o curba deosebit de periculoasa la dreapta, a patruns pe sensul opus de circulatie, intrand in coliziune cu un TIR, care era condus regulamentar de un barbat de 30 ani din judetul Botosani. In urma accidentului soferul de 34 de ani a fost ranit. Acesta a ramas incarcerat, iar la fata locului s-a deplasat modulul SMURD al Detasamentului de Pompieri Vatra Dornei, cu o autospeciala pentru descarcerare si cu o ambulanta SMURD. Ranitul, constient, dar cu mai multe traumatisme, a fost extras de catre salvatori si stabilizat hemodinamic de catre paramedicii SMURD. Ulterior, acesta a fost transportat la Centrul de Primire Urgente al Spitalului Municipal Vatra Dornei, pentru investigatii suplimentare si tratament de specialitate. Circulatia fost blocata pe timpul interventiei salvatorilor, dar si ulterior, pentru efectuarea masuratorilor de catre politisti. In momentul de fata circulatia se desfasoara normal.Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ in ambele cazuri, iar la spital li s-au recoltat probe biologice de sange.