Accident grav la Campulung Moldovenesc. O soferita a intrat cu masina intr-un parapet

In urma impactului patru persoane au fost ranite.

Accident grav la Campulung Moldovenesc. Luni, in jurul orei 03.35, in timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Bucovinei din municipiul Campulung Moldovenesc, o femeie de 43 de ani, din judetul Maramures, nu a adaptat viteza intr-o curba deosebit de periculoasa si a intrat in coliziune frontala cu capatul unui parapet metalic situat pe marginea dreapta a drumului. In urma impactului, conducatoarea auto si cei trei pasageri din autoturism, un tanar de 27 de ani, o minora de 16 ani si o tanara de 23 de ani, toti din judetul Maramures, au suferit leziuni corporale fiind preluati de echipaje ale ambulantei si transportati la spital, unde, tanara de 23 de ani, a refuzat internarea.Din cauza leziunilor suferite, conducatoarea auto nu a putut fi testata cu aparatul etilotest, insa, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.