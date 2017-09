Accident grav la Horodnic de Sus. O persoana si-a pierdut viata FOTO

Accident rutier grav luni seara pe raza localitatii Horodnic de Sus. Un barbat si-a pierdut viata dupa ce s-a rasturnat cu masina. Constantin Geana, de 36 ani, din comuna Marginea, in timp ce conducea autoturismul marca VW Golf, luni seara, pe DN 2H, in localitatea Horodnic de Sus, in dreptul unui imobil, din cauza neadaptarii vitezei intr-o curba la dreapta, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a parasit partea carosabila prin partea stanga, dupa care autoturismul a lovit frontal un cap de pod si s-a rasturnat pe cupola. In urma accidentului soferul a ramsa incarcerat intre fiarele masinii. Acesta a fost scos de acolo, in stare de inconstienta, de catre pompierii de la Detasamentul Radauti si a fost transportat la Spitalul Municipal Radauti. Din cauza ranilor suferite barbatul si-a pierdut viata. De asemenea, o femeie de 41 de ani, din comuna Voitinel, pasagera in autoturism, a fost grav ranita. Aceasta a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava unde a fost diagnosticata cu traumatism cranio-facial, traumatism coloana cervicala, traumatism toraco-abdominal, fractura femur stang, soc hemoragic.