Accident grav la Milisauti. O masina a pus la pamant gardul unei case si s-a rasturnat VIDEO

Accident rutier grav, la primele ore ale diminetii de vineri, pe raza localitatii Milisauti. Masina in care se aflau doi tineri, de 22 si 25 de ani, s-a infipt in gardul unei case dupa ce a pus la pamant un stalp de electricitate si gardul din fier forjat si beton. Conform martorilor, soferul gonea chiar daca tocmai trecuse in zona de cale ferata si in mod normal ar fi trebuit sa reduca viteza. El a scapat controlul volanului, vehiculul a zburat efectiv prin aer peste 100 de metri dupa care s-a rasturnat peste gardul unei locuinte si a pus la pamant si un stalp de electricitate. Masina a fost grav avariata iar cei doi ocupanti au fost raniti. Soferul a fost scos de localnici din masina. Cei doi au fost transportati de echipaje SMURD si de Ambulanta la Spitalul Judetean Suceava. Tinerii erau constienti dar au suferit multiple traumatisme, mai ales la nivelul capului si al toracelui. La Urgente ei erau investigati pentru a se descoperi eventuale leziuni interne. Oamenii care locuiesc in zona au auzit o bubuitura puternica si au iesit din case. Ei au ajutat victimele sa iasa din masina si au sunat la 112. Pagubele sunt destul de mari in gospodaria celor doi soti in poarta carora s-a infipt vehiculul. Ei spun ca se circula cu viteza in zona, desi exista limitare de viteza, si astfel de accidente s-au intamplat si in trecut. La fata locului au venit si cei de la firma furnizoare de energie electrica si asta pentru ca dupa ce stalpul de electricitate a fost pus la pamant localnicii au ramas fara curent electric. Cei doi tineri sunt originari din Republica Moldova. Conform politistilor, soferul nu consumase alcool, rezultatul la alcooltest fiind negativ.