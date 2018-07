Accident grav, la Salcea, cu raniti incarcerati, dupa ce o masina a intrat in gardul unei case VEZI IMAGINI

Soferul care a pierdut controlul volanului are 19 ani si nu detine permis de conducere. Tanarul de 18 ani ajuns la spital in stare foarte grava a decedat miercuri noapte.

Grav accident rutier, la Salcea, pe DN 29, in aceasta seara. Trei persoane au fost ranite dupa ce masina in care erau a intrat in gardul unei case. Soferul, pe nume Semian Dumitrel-Bogdan, a pierdut controlul volanului. Doi dintre raniti au ramas incarcerati si au fost scosi dintre fiarele masinii de pompierii de la Descarcerare. Toti cei trei raniti au fost preluati de ambulante SMURD si transportati la Spitalul Judetean Suceava. Unul dintre raniti este in stare grava. Vehiculul a pus la pamant tot ce i-a iesit in cale: gardul din beton, un stalp si un indicator, fiind grav avariat. In starea cea mai grava se afla un tanar de 18 ani, aflat in dreapta soferului. Acesta a fost dus in sala de operatie cu ruptura de ficat, plamani perforati de coste rupte si cu un traumatism cranio cerebral grav.Din pacate, miercuri noapte acesta a decedat in Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean Suceava. Soferul care a scapat vehiculul de sub control are 19 ani si avea o alcoolemie de 0,14 miligrame alcool pur in aerul expirat. El nu are permis de conducere, spun politistii. Tanarul a pierdut controlul volanului pe un drum cu pietris, probabil din cauza vitezei si a lipsei de experienta. Dupa accident acesta a plecat, fiind gasit de politsiti acasa si ridicat. In stare grava se afla si tatal lui, un barbat de 47 de ani, care se afla la momentul accidentului pe bancheta din spate. Toti cei trei sunt din Salcea.