Accident grav pe raza localitatii Doroteia. Un barbat si-a pierdut viata si o femeie a fost ranita

Grav accident rutier luni, in jurul orei 14.00, pe raza localitatii Doroteia. Un barbat si-a pierdut viata si o femeie a fost ranita, dupa ce trei autoturisme au intrat in coliziune. La fata locului au intervenit pompierii de la Gura Humorului cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD dar si un echipaj de la Serviciul de Ambulanta Judetean. In urma impactului intre cele trei vehicule un barbat a ramas incarcerat. Dupa ce a fost extras dintre fiarele masinii, cadrele medicale au inceput manevrele de resuscitare. Din nefericire, victima inconstienta nu a raspuns la manevrele de resuscitare, iar cadrele medicale ale SAJ au declarat decesul. In urma accidentului a mai fost ranita o femeie. Aceasta a fost transportata la spital de catre echipajul SMURD. Autoturismele implicate in carambol au fost grav avariate. Up date: Un barbat de 43 ani, din comuna Stulpicani, in timp ce conducea autoutilitara, pe DJ 177A, in interiorul localitatii Doroteia, din cauza nepastrarii unei distante suficiente fata de autoturismul din fata sa, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de carosabil umed, pentru evita o coliziune fata-spate cu autoturismul, marca VW Polo, condus regulamentar de un tanar de 19 ani, din comuna Ostra, care se deplasa in aceeasi directie de mers, a virat brusc stanga, acrosand cu partea dreapta fata a autoutilitarei, partea stanga spate a autoturismului. Autoutilitara a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu autoturismul, marca VW Passat, condus regulamentar de un barbat de 71 ani, din orasul Frasin. In urma impactului VW Passat a fost proiectat in afara partii carosabile, rezultand decesul barbatului de 71 de ani. De asemenea, in urma accidentului a rezultat si ranirea unei femei, pasager pe scaunul din dreapta fata in autoturismul, marca VW Passat. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care la spital li s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.